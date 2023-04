Presedintele Vladimir Putin a vorbit la telefon cu omologul sau turc Tayyip Erdogan in cursul zilei de joi, a anuntat Kremlinul, inainte ca cele doua tari sa marcheze inaugurarea primului reactor nuclear din Turcia, relateaza Reuters. Centrala nucleara de la Akkuyu, situata in provincia Mersin, in sudul Turciei, a fost construita de compania de stat rusa pentru energie nucleara Rosatom.Recent, Erogan și-a oprit campania electorala din cauza unor probleme de sanatate

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca, dupa conversatia lor telefonica, cei doi presedinti vor lua…