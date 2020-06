Stiri pe aceeasi tema

- "In vremea pandemiei, cand virusul ucigaș face ravagii, Poliția Romana este lovita de primul deces. Colegul nostru Alexandru Gibea, șeful Postului de Poliție Ipotești, Secția 4 Poliție Rurala Coteana din cadul IPJ Olt, in varsta de 49 ani, a murit ieri. Inițial a fost internat pe 28 mai la…

- Un calugar de la Manastirea Putna bolnav de COVID-19 aflat in stare critica in secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” de la Suceava a fost transferat cu elicopterul la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. Pacientul in varsta de 52 de…

- Trei pacienti aflati in stare grava la Sectia de Terapie Intensiva a Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti au primit, pe 1 mai, tratament cu plasma provenita de la romani vindecati de COVID-19. Primele rezultate sunt incurajatoare

- A fost inregistrat decesul numarul 25 din cauza COVID-19. Este vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN in 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, acolo unde s- a inregistrat…