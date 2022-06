Stiri pe aceeasi tema

- Primul pod pentru vehicule dintre Rusia și China a fost deschis vineri pentru traficul de marfa, in timp ce Moscova se orienteaza catre Beijing, pe fondul crizei relațiilor cu Occidentul din cauza razboiului dus in Ucraina. Cea mai mare parte a lucrarilor de construcție la podul Blagoveșcensk-Heihe,…

- Vizata de sancțiuni ale Occidentului, dupa inceputul invaziei din Ucraina, Moscova iși poate bunurile prin intermediul podului de autostrada de peste raul Amur. Traficul de marfa a inceput vineri pe primul pod auto peste raul Amur, care leaga Blagoveșcensk (Rusia) de Heihe (China). Deja primele imagini…

- Petrolul a atins, marți, cel mai ridicat nivel din ultimele șapte saptamani, susținut de eforturile continue ale UE pentru interzicerea importurilor de țișei rusesc, care ar restrange oferta, dar și pe fondul atenuarii blocajelor Covid din China, scrie Re

- Exporturile chinezești catre Rusia au scazut in aprilie pentru a doua luna consecutiv, pe fondul sancțiunilor economice impuse Moscovei, in timp ce livrarile rusești catre China au crescut, o adevarata mana pentru firmele rusești care se confrunta cu izolarea economica internaționala, potrivit agenției…

- Intr-un interviu pentru The Telegraph, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat ca actuala consolidare a alianței ar trebui sa fie transformata intr-o „resetare” fundamentala. NATO, afirma Stoltenberg pentru ziarul britanic, se afla „in mijlocul unei transformari fundamentale”, care va…

- Țarile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) vor servi drept piatra de temelie a unei ordini mondiale emergente, a declarat ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, pentru postul de televiziune RT. Declarația oficialului rus vine la o saptamana dupa ce președintele…

- Relația dintre Rusia și China se va consolida ca urmare a situației politice actuale, potrivit ministrului rus de externe, Serghei Lavrov. „Intr-un moment in care Occidentul submineaza in mod flagrant toate bazele pe care se bazeaza sistemul internațional, desigur ca noi, ca doua mari puteri, trebuie…

- Antrenamentul pe teren al cetațenilor ruși aflati in rezerva de mobilizare a inceput marti, 15 martie, la poligonele din Districtul Militar de Est al Rusiei (VVO), in Extremul Orient. Informația este confirmata de Interfax, care citeaza surse oficiale. „Instruirea practica cu militarii aflați in rezerva…