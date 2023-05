Comitetului Roman pentru Inteligența Artificiala, inființat ca organism de sprijin pentru Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, va avea, ca prima misiune, implementarea inteligenței artificiale (IA) chiar in administrația publica locala și centrala. Aceasta va prelua sau, mai degraba, va inlocui bugetarii in operațiunile administrative repetitive și in furnizarea serviciilor publice. Inteligența artificiala sau computerizarea și […] The post Primul pas pentru reducerea bugetarilor. Inteligența artificiala, introdusa in administrația publica first appeared on Ziarul National .