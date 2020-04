Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile dintr-un oraș din Romania au decis sa interzica circulația mașinilor, autoutilitarelor și motocicletelor vineri și sambata, pe 1 și 2 mai. Aceasta masura a fost luata pentru a preveni și limita infecțiile cu noul coronavirus.

- Guvernul urmeaza sa aloce, in sedinta de joi, in contul Ministerului Sanatatii, sumele necesare realizarii donatiilor de echipamente de protectie si de alte materiale medicale necesare, in contextul pandemiei COVID-19, care vor fi facute "in beneficiul cetatenilor Republicii Moldova", potrivit Agerpres.…

- Rata de vindecare de la debutul pandemiei de coronavirus si pana in prezent este, in judetul Constanta, de peste 65%, printre cele mai ridicate din tara, a informat marti seara Institutia Prefectului."De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 229…

- Dupa mai multe saptamani de restrictii menite sa limiteze raspandirea noului coronavirus, unele state europene incep sa transmita semnale optimiste, in sensul relaxarii graduale, prudente, a unora dintre limitari, in paralel cu intensificarea actiunilor de sustinere a economiei, arata cea mai recenta…

- Numarul firmelor infiintate la nivel national a scazut cu 69% in primele doua saptamani de la inceputul starii de urgenta decretata in Romania (16-30 martie) fata de cele doua saptamani anterioare si, de asemenea, in raport cu perioada similara din anul 2019, potrivit unei analize Termene.ro, platforma…

- Oficialii Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, au publicat informatii despre culoare speciale de circulatie disponibile in Romania pentru transportatori.

- Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (UGIR) propune un pachet de masuri pentru sprijinirea companiilor in contextul pandemiei COVID-19, printre care se afla relocarea de fonduri europene pentru start-up-uri si IMM-uri de cercetare, dezvoltare, inovare si de productie in medicina si farmacie.…

- Forumul Judecatorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și tuturor instanțelor judecatorești sa adopte urgent, potrivit competențelor lor, masuri pentru prevenirea raspandirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID19.Citește și: Traian Basescu,…