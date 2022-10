Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 13 ani din Galati este cautat de politisti dupa ce a plecat de acasa, in urma unei discutii cu tatal sau, si nu a mai revenit. El s-a urcat intr-un tren cu destinatia Bucuresti. Persoanele care pot oferi informatii care sa duca la gasirea acestuia sunt rugate sa sune la numarul unic…

- Departamentul pentru situații de urgența a emis vineri seara un mesaj prin sistemul RO Alert prin care cere ajutorul populației pentru gasirea unui baiat de 13 ani, din Galați, care a disparut de acasa.

- Infractorii cibernetici profita de criza din energie. Sute de persoane au primit mesaje prin care erau anunțate ca li s-a emis factura la energie cu amenințarea ca energia electrica urmeaza sa fie oprita la o anumita data daca nu este accesat un anumit link unde se face plata. Autoritațile ii avertizeaza…

- Este zi de sarbatoarea in familia lui Florin Salam. Maria, fiica manelistului și a Roxanei Dobre, a implinit astazi 7 ani. Cu aceasta ocazie, artistul i-a transmis un mesaj emoționat și i-a facut și un cadou pe masura. Ce cuvinte i-a transmis Florin Salam fiicei sale, Maria.

- Un accident grav a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo – Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Seful DSU Raed Arafat a anuntat ca cinci romani raniti in accidentul din Bulgaria…

- In cursul serii de astazi, 29 iulie 2022, a fost semnalata, prin apelul numarului unic de urgenta 112, prezența unui urs in localitatea Valea Mlacii, comuna Mogoș. Prin apelul numarului unic se Urgența 112, s-a semnalat prezența unui urs pe raza localitații Valea Mlacii, comuna Mogoș. A fost emis mesaj…

- A fost emis mesaj Ro-Alert din cauza valului de canicula din județul Dolj. Autoritațile au transmis cetațenilor sa evite deplasarile, de vineri pana duminica, intre orele 11 și 18. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Disparitia unui copil in varsta de 11 ani din Prahova a fost semnalata la politie, joi seara, de catre tatal acestuia. Baiatul este plecat in vacanta la mare cu un prieten de familie, dar nu a revenit acasa la data stabilita.