Pele a transmis primul mesaj din spital dupa ce a ajuns in stare critica și corpul sau nu a mai raspuns la tratamentul care ii era administrat pentru cancer la colon. Pele este internat la spitalul Albert Einstein, din Sao Paulo. Potrivit Folha de Sao Paulo, citata de Daily Mail, boala lui Pele nu mai raspunde la