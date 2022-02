Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Peter Thiel va parasi consiliul de administratie al companiei mama a Facebook, Meta, a anuntat luni compania, dupa un mandat indelungat care a vazut ascensiunea retelei de socializare si sustinerea sa vocala a lui Donald Trump.

- Sute de șoferi de autobuz și vatmani protesteaza, duminica dimineața, la autobaza Titan din Capitala, relateaza televiziunile de știri. Protestatarii scandeaza ”demisia”. Potrivit acestora, la ora opt este așteptat directorul STB, Adrian Criț, pentru a discuta cu angajații. Potrivit unor relatari, duminica…

- O data cu inceputul semestrului al doilea, școlile și gradinițele vor putea funcționa cu prezența fizica. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a declarat vineri ca, dupa modificarea strategiei de funcționare a școlilor, luni toate școlile și gradinițele din țara vor putea funcționa cu prezența fizica.…

- Platformele de socializare, inclusiv Twitter si Facebook, au fost acuzate ca au permis extremistilor sa organizeze asediul de pe 6 ianuarie 2021, cand sustinatorii presedintelui republican de atunci Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul pentru a impiedica Congresul sa certifice victoria democratului…

- Fostul cancelar austriac Sebastian Kurz s-a angajat ca „strateg global” la o companie americana controversata din Silicon Valley care se ocupa cu analiza datelor, potrivit presei din Austria, citata de Politico.

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates, anticipeaza un viitor și mai "digitalizat", in contextul in care pandemia de COVID-19 a revoluționat deja activitatea la locul de munca, relateaza news.ro care citeaza CNBC.In doar doi sau trei ani, intalnirile de serviciu se vor desfașura in metavers, lumea virtuala…

- Unesco a anunțat joi ca a adoptat un prim text global privind etica inteligenței artificiale (IA), un prim pas pentru reglementarea acestor tehnologii revoluționare, care prezinta riscuri fundamentale pentru societați, în ciuda numeroaselor progrese pe care le permit, scrie AFP.„Tehnologiile…