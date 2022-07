Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu: „Primul lot din Sibiu-Pitesti se va da in circulatie la sfarsitul anului” Sorin Grindeanu: „Primul lot din Sibiu-Pitesti se va da in circulatie la sfarsitul anului” Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca lotul 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti, de la Sibiu la…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca lotul 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti, de la Sibiu la Boita, se va da in circulatie la sfarsitul acestui an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca lotul 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti, de la Sibiu la Boita, se va da in circulatie la sfarsitul acestui an. „Se lucreaza bine pe lotul 1 la autostrada Pitesti-Sibiu si sper ca la sfarsitul acestui an primul lot Sibiu-Pitesti sa fie dat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca lotul 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti, de la Sibiu la Boita, se va da in circulatie la sfarsitul acestui an, informeaza Agerpres."Se lucreaza bine pe lotul 1 la autostrada Pitesti-Sibiu si sper ca la sfarsitul acestui an primul lot Sibiu-Pitesti…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca lotul 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti, de la Sibiu la Boita, se va da in circulatie la sfarsitul acestui an. „Se lucreaza bine pe lotul 1 la autostrada Pitesti-Sibiu si sper ca la sfarsitul acestui an primul lot Sibiu-Pitesti sa fie dat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta, luni seara, ca a fost lansata licitatia pentru cele trei loturi ale Autostrazii ce urmeaza sa fie construita intre Bacau si Pascani. Data limita de depunere a ofertelor este data de 15 septembrie. Cele trei loturi ale Autostrazii Bacau - Pascani au…

- Premierul Ciuca și ministrul Transporturilor Grindeanu, aflați joi in vizita pe șantierul Drumului Expres DEx12 Craiova – Pitești, au anunțat ca deschiderea traficului pe urmatorul tronson, adica porțiunea de peste 20 de kilometri care va ocoli Slatina, va avea loc pe 28 iulie. Astfel, tot tronsonul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat marti ca au fost depuse 28 de oferte pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate necesare construirii drumului de mare viteza Filiasi – Lugoj. Drumul, care va avea o lungime de aproximativ 230 de km, este impartit in 4 loturi, astfel incat pe masura…