- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis joi, 11 februarie, cu majoritate de voturi, sa avizeze negativ proiectul de lege al Ministerului Justitiei cu privire la desfiintare Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Potrivit unor surse din CSM, au fost 11 voturi pentru aviz…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta, joi, raportul de activitate al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si avizarea proiectului de lege privind desfiintarea acestei sectii. In urma cu o luna, ministrul Justitiei, Stelian Ion, declara ca este posibil ca in…

- Liderul deputatilor UDMR Csoma Botond raspunde DNA, care a acuzat un atac "direct și nefondat” al acestuia și spune ca UDMR vrea ca justitia sa functioneze echitabil si fara abuzuri sau situatii interpretabile. "Nu consider ca este sanatos, din punctul de vedere al functionarii justitiei,…

- Sectia pentru procurori a CSM sesizeaza Inspectia Judiciara, pentru a face verificari in ceea ce o priveste pe Adina Florea, procuror la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, dupa ce ICCJ a desfiintat masurile de plasare sub control judiciar in cazul lui Kovesi si in cazul unui…

- Proiectul de lege prin care ministrul Justitiei, Stelian Ion, vrea sa desfiinteze SIIJ intareste controlul procurorilor asupra magistratilor, scrie jurnalista Sorina Matei intr-un exclusiv pentru Mediafax. Ministrul Justitiei, Stelian Ion (USR), a trimis in ultima zi a anului 2020, pe 31 decembrie…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion (USR), a trimis in ultima zi a anului 2020, pe 31 decembrie 2020, catre Consiliul Superior al Magistraturii, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.