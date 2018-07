Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu anul scolar 2018-2019, la Caransebes, in judetul Caras-Severin, va functiona primul liceu privat aviatie din Romania. Initiatorul liceului privat se numeste Gabriel Olariu si este omul de afaceri care a preluat recent aeroportul din Caransebes. Liceul va purta numele fostului mare industrias…

- Singh Bhupinder, medicul indian care profeseaza in Caransebes, este autorul unei noi premiere medicale in judetul Caras-Severin. In urma cu cateva zile, specialistul in cirurgie plastica a operat un copil de 9 ani, din Caransebes, cu un diagnostic de sindactilie la membrul inferior stang, degetele 4…

- Un accident grav a avut loc, ieri, pe soselele din Banat. In urma unei coliziuni dintre un TIR si o mașina, care s-aprodus intre localitatile Cornea si Plugova din judetul Caras-Severin, o femeie in varsta de 69 de ani a incetat din viata. Conform caransebes.ro, la volan se afla sotul sau, care a fost…

- Una din cele mai spectaculoase mori de apa din Romania, unica in lume, e reabilitata, zilele acestea de ”Ambulanța pentru monumente Banat”. Este vorba de „Moara Indaratnica de la perete” de la Rudaria, comuna Eftimie Murgu (Caraș Severin), moara despre care se spune ca intinerește oamenii.

- La 50 de ani, arhitecta din Timișoara Ileana Mavrodin a redescoperit fericirea și a reușit sa gaseasca o punte, undeva mai aproape de al șaptelea cer, intre viața personala și cea profesionala. Intai și-a construit o casuța din lut, iar apoi a inceput sa faca proiecte pentru alți oameni care aveau același…

- Gabriel Olariu ar vrea sa realizeze pe aeroportul din Caransebeș și o activitate de dezmembrare de avioane, pe langa cea educativa pe care o intenționeaza cu liceul tehnologic care sa pregateasca tehnicieni de aviație și personal tehnic aeronautic. „Suntem business, suntem oameni de…

- Un lugojean salveaza aeroportul din Caransebeș. Au fost depuse deja actele pentru reautorizare și se pregatește inființarea unicului liceu din Romania care va forma mecanici, categoriile A si B, pentru avioane. Lugojeanul este prieten cu familia fostului mare industriaș Max Ausnit și dorește sa repuna…