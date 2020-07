Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa organizata astazi la Ploiești și transmisa live pe Facebook, liderii organizațiilor județene ale PNL și USR au anunțat constituirea alianței electorale PNL-USR-PLUS pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020. Au participat la conferința președintele PNL Prahova - Iulian…

- Alianta USR PLUS Satu Mare si-a lansat, miercuri, candidatii la principalele functii din administratia locala, liderul judetean al PLUS, Mircea Ciocan, fiind desemnat candidat la presedintia Consiliului Judetean iar presedintele filialei municipale a USR Satu Mare, Radu Panait, candidat la primaria…

- Poate v-ați intrebat ce mai face ADI Turism Bistrița-Nasaud, asociația susținuta de Consiliul Județean Bistrița-Nasaud care are ca și scop principal promovarea turismului local și atragerea de turiști. Face bine, e ca și inexistenta la acțiuni, dar sta bine cu cheltuielile. VEZI cat a dat pe un logo…

- Ultimul sondaj de opinie al Avangarde prezinta Partidul Social Democrat in ușoara creștere iar PNL in cadere libera. Sondajele au fost facute in cele mai importante județe din Romania și arata intenția de vot a oamenilor pentru Alegerile Locale din septembrie 2020. Județul Prahova: PSD - 30% PNL - 29%…

- Alianța USR – PLUS propune un antreprenor pentru Primaria Cugir și o echipa formata din specialiști in diferite domenii care vor putea oferi viziunea necesara dezvoltarii orașului de la poalele Draganei. Flaviu Serdiuc, candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar, are 43 de ani, și vine cu o experiența…

- La nivel national, USR si Plus, partidele conduse de Dan Barna si Dacian Ciolos, au anuntat ca pana in august cele doua formatiuni vor fuziona. Drept pentru care, filiala locale trebuie sa transmita si ele un mesaj de unitate. In acest context, a fost conovacata si la Galati o conferinta de presa in…

- Reprezentantii filialelor iesene ale USR si PLUS au anuntat ca fostul deputat liberal Marius Bodea va candida la Consiliul Judetean, pe lista comuna, la Primaria municipiului resedinta candidatul fiind deputatul Cosette Chichirau. Cei de la USR si PLUS au informat ca au finalizat negocierile…

- ALDE merge cu liste proprii in alegerile locale/ Samuel Calota: “Postelectoral putem face alianțe cu oricine” in Politic / on 18/06/2020 at 11:29 / ALDE Teleorman merge cu candidați și liste proprii la alegerile locale din acest an, atat in ceea ce privește primariile și consiliile locale,…