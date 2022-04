Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, merge pe 27 aprilie in vizita la Kiev. „ Va fi o vizita desfașurata preponderent in teren, care va cuprinde mai multe zone afectate de razboi, inclusiv zone in care armata rusa a comis atrocitați. Scopul acestei vizite este legat de rolul pe care țara…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, are o problema cu ședințele solemne din Parlament. Se adreseaza auditoriului cu „onorata instanța” in loc de „onorata audiența”. Asta deși citește de pe foi discursurile. Luni, 4 aprilie, inainte de discursul președintelui Ucrainei, Florin Cițu și-a inceput alocuțiunea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda Ucrainei sa distruga agentii patogeni din laboratoarele sale de cercetare pentru a preveni orice potentiale „scapari” care ar putea afecta populatia, noteaza BBC, citand declaratii facute de un oficial pentru Reuters . Ca si alte state, Ucraina are laboratoare…

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, in prezent membru al Parlamentului de la Kiev, a fost fotografiat de jurnaliști pe strazile din Kiev, cu arma in mana. Petro Poroșenko a fost președintele Ucrainei in perioada 2014-2019. Pe 24 februarie, in prima zi in care Rusia a invadat Ucraina, fostul…