- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Matei Bogdan: Un leagan de muze dat noua actorilor spre pastrare, pentru care ne sacrificam cu profesionalism, spectacol de spectacol, personaj de personaj, servind publicul și comunitatea bacauana, dar și comunitatea teatrala romaneasca și nu numai. Care…

- – Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… – Ștefan Alexiu: Locul in care lucrez. – Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. – Nu a fost atat de dificila sosirea mea in acest Teatru, deoarece cunoșteam orașul, aveam prieteni aici, așadar a fost mai ușoara perioada de adaptare. M-a…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Marlene Duduman: Refugiul sufletului meu. Știu ca ați facut parte și din trupa de Animație a TMB. Cum a fost experiența respectiva? Da. Acolo mi-am inceput activitatea in teatru. Au fost 21 de ani in care am trecut prin toate starile umane posibile. Tot…

- Sambata, 10 martie, de la ora 10.00, la Teatrul Municipal „Bacovia” si-au dat intalnire membri ai Forumului Democrat German din Romania – Regiunea Extracarptica (organizatie care reuneste comunitatile de etnie germana din Bucovina, Iasi, Bacau, Ploiesti, Dobrogea, Muntenia, Oltenia si pana in Banat),…

- Teatrul Municipal „Bacovia”, din Bacau organizeaza in perioada 15-22 aprilie 2018, cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice – Bacau Fest Monodrame. In afara de cele doua secțiuni cunoscute (Recitalurile dramatice și Concursul de Dramaturgie – Monodrama), anul acesta…

- Teatrul Municipal „Bacovia” va propune, incepand cu luna martie, prin Programul de management Hai și Tu la Teatrul meu, Proiectul Schimb de spectacole. Astfel, au raspuns invitației noastre: Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, din Galați, Teatrul Tineretului, din Piatra-Neamț, Teatrul Municipal „Matei…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Dumitru Rusu: …este: teatrul care m-a primit cu brațele deschise; este teatrul care m-a invațat primii pași, ca actor, intr-un teatru profesionist și este teatrul care a știut sa ma faca sa nu-mi doresc un alt teatru! Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastra…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Eduard Burghelea: O cladire cu o istorie frumoasa. I.L.: Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. E.B.: A fost o primire calduroasa, evident ca am fost puțin speriat, era un mediu nou pentru mine, cu o trupa de actori deja coagulata, dar totul…