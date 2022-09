Primul „galactic”. Culisele celui mai controversat transfer al fotbalului. „M-a tratat ca pe un nimeni și m-am enervat” Luis Figo și toți cei implicați in plecarea sa de la Barcelona la Real Madrid, care a aprins Spania in vara lui 2000, povestesc ce s-a intamplat intr-un documentar pasionant. Luis Figo era, la 27 de ani, cel mai iubit jucator al Barcelonei. Peste noapte, in vara lui 2000, a devenit cel mai urat. Dintr-odata, favoritul Catalunyei era privit ca dușmanul ei de moarte. Pe Camp Nou, toți uitasera golurile sale fantastice, spectacolul oferit de el, trofeele cucerite datorita lui. Nimic nu mai conta, odata ce a renunțat la tricoul blaugrana pentru a-l imbraca pe cel blanco. Pentru fani nu exista tradare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, a raspuns in mediul online la intrebarea legata de relația pe care o are cu tatal sau. Tanara le-a spus prietenilor virtuali cum se ințelege cu artistul. Iata ce dezvaluiri a facut.

- Catalin Cazacu și Ramona Olaru au facut senzație in seara aceasta, in Finala Saptamanii de la Splash! Vedete la apa. Bineințeles, saritura celor doi indragostiți a fost apreciata de toți membrii juriului, insa Nea Marin a ținut sa mai adauge cateva aspecte despre prezentatorul de la Antena 1.

- De ce nu se ințelege Victoria Beckham cu nora Nicola Peltz Se pare ca relația dintre Victoria Beckham și nora ei, Nicola Peltz, este departe de a fi una frumoasa. Primele zvonuri referitoare la o cearta intre ele au aparut imediat dupa nunta. Cauza? Mireasa nu a ales sa poarte o rochie a soacrei sale,…

- Vestea ca Theo Rose s-a desparțit de Alex Leonte, nepotul lui nea Marin, i-a luat prin surprindere pe toți fanii artistei. Jurata de la Vocea Romaniei a confirmat relația cu regizorul Anghel Damian, dupa ce fotoreporterii i-au surprins pe cei doi indragostiți sarutandu-se in plina strada. Ce gest a…

- Razvan Simion și Dani Oțil prezinta impreuna matinalul de la Antena 1 de 19 ani și sunt inca cei mai buni prieteni. Razvan a vobit despre meseria lui, dar și despre relația cu Dani. „Vorbeam cu niște studenți la jurnalism zilele trecute și le-am zis ca in momentul in care mergem la munca, nu știu, fara…

- Certurile vor aparea din ce in ce mai des in relația lor, iar acești nativi vor ajunge chiar la divorț. Astrologie anunța o perioada destul de tensionata pentru aceste zodii, iar stresul se va simți destul de mult mai ales pe plan sentimental. Iata care sunt nativii care se vor desparți in luna august!

- 25 de ani au trecut de la semnarea partenriatului strategic dintre Romania și Statele Unite. Secretarul de stat american Antony Blinken saluta momentul aniversar și transmite ca țara noastra este un aliat important pentru SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține ca nu o sa accepte un alt candidat din afara PNL la urmatoarele alegeri prezidențiale. Intrebat daca el o sa fie cel ales, liderul PNL a exclus aceasta varianta... cel puțin pentru moment. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…