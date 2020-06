Primul fotbalist miliardar din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a castigat 105 milioane de dolari in 2019. Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator de fotbal care a castigat un miliar de dolari. Atacantul portughez a incasat in 2019 105 milioane de dolari. Este pe locul 4 in top 100 cele mai bine platite celebritati realizat de Forbes. Podiumul…

- Ronaldo este al treilea sportiv care ajunge la un miliard de dolari in timpul carierei, dupa Tiger Woods, care a reusit acest lucru in 2009, si Floyd Mayweather, care a ajuns la acest prag in 2017.

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, a devenit primul fotbalist din istorie care a reusit sa stranga un miliard de dolari pe parcursul carierei sale de jucator, anunta revista economica americana Forbes, potrivit Agerpres.Ronaldo, in varsta de 35 ani, a castigat anul…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, a devenit primul fotbalist din istorie care a reusit sa stranga un miliard de dolari pe parcursul carierei sale de jucator, anunta revista economica americana Forbes. Ronaldo, in varsta de 35 ani, a castigat anul trecut…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, care a castigat in ultimul an 105 milioane de dolari, a devenit primul fotbalist miliardar in dolari, noteaza Forbes, potrivit news.ro.“Cristiano Ronaldo a castigat 105 milioane de dolari in ultimul an, ocupand astfel locul patru in 2020 Forbes Celebrity 100,…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a devenit cea mai bine platita sportiva din toate timpurile, depasind-o pe rivala sa din circuitul WTA, americanca Serena Williams, a anuntat revista Forbes. In 2019, Naomi Osaka a castigat 37,4 milioane de dolari, din premiile obtinute in urma participarii la…

- Paul Radu (43 de ani), co-fondator Rise Project, a castigat un premiu de 1,5 milioane de dolari in domeniul antreprenoriatului social, aceasta fiind cea mai mare suma primita de un jurnalist roman.