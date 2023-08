Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal mulțumește cluburilor și școlilor de fotbal pentru contribuția adusa la formarea jucatorilor care au imbracat tricoul Romaniei la EURO Under 21.Echipa naționala Under 21 a Romaniei a participat la turneul final al Campionatului European care s-a disputat in Georgia și Romania,…

- Avantul Reghin (foto) si ACS (MSE) Targu-Mures se vor intalni, miercurea viitoare, intr-un meci contand pentru turul I al Cupei Romaniei la fotbal, sezonul 2023-2024, a informat Federatia Romana de profil, in aceasta dimineata. Urmand un obicei recent, din ultimii 2-3 ani, Cupa Romaniei nu se mai joaca…

- Federația Romana de Fotbal a organizat astazi, 20 iulie 2023, cu aproape doua saptamani și jumatate inainte de startul noului sezon, tragerea la sorți pentru stabilirea programului jocurilor ediției regulare 2023-2024 a Ligii 2. Noul sezon de Liga 2 e programat sa inceapa in data de 5 august, insa nu…

- Campioanele județene, triumfatoare in competițiile L4 din sezonul 2022/23, au disputat pe 17 și 24 iunie barajul in dubla manșa pentru promovarea in Liga 3 sezonul 2023/24.Dupa tragerea la sorți pe regiuni fixata de Federația Romana de Fotbal, formațiile aspirante la promovarea in eșalonul trei au disputat…

- Duminica, 28 mai, și luni, 29 mai, s-au disputat partidele tur din cadrul barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Programul meciurilor de baraj pentru menținerea/promovarea in Liga 1:TUR: Duminica, 28 mai Gloria Buzau – UTA Arad 0-0 – REZUMAT VIDEOLuni, 29 mai Dinamo – Campionii FC Argeș 6-1…

- SERIA 4, etapa 9, play-offvineri, 19 mai 2023, ora 14:00SC Popesti Leordeni – Real Bradu 3-1Marian Vlada (35), Rafael Trandafirescu (58), Valentin Niculae (68) / Marius Dima (52 – penalty) vineri, 19 mai 2023, ora 18:00Flacara Moreni – CS Tunari 1-2Claudiu Niculaescu (68) / Claudiu Herea (38), Cosmin…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat azi arbitrul pentru finala: Catalin Popa. Sepsi - U Cluj e ultimul act din finala Cupei Romaniei. Meciul se joaca miercuri, de la 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro, in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Comisia Centrala a Arbitrilor a decis sa-l delege…

- Dupa o serie de cateva meciuri fara eșec in play-off-ul Ligii a III a, Flacara Moreni a suferit un adevarat șoc. Deplasarea pe terenul liderei din Tunari a coincis cu un eșec umilitor pentru elevii lui Gabriel Paraschiv. Flacara Moreni a pierdut cu 6-1 și nu mai are nicio șansa sa se claseze pe unul…