Primul deces de COVID-19 la UPU-SMURD Iași: Un infirmier de 57 de ani a murit Un infirmier in varsta de 57 de ani a murit la Iași din motive asociate Covid-19. Este singurul deces asociat bolii in UPU-SMURD Iași, unde au fost tratați peste 4.000 de pacienți contaminați. Echipa UPU- SMURD Iași anunța vineri ca a pierdut un membru in lupta cu Covid-19, scrie Mediafax.ro. Citește și: CTP, ieșire furibunda la adresa susținatorilor medicului Flavia Groșan: ‘Cei care cred in rețeta dumnezeiasca a Ingeresei, nu se duc la spital decat cand incep sa horcaie’ Este vorba despre un infirmier cu experiența, in varsta de 57 de ani. „Un coleg cu suflet mare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 10 februarie, se afla in carantina la domiciliu 693 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 8128 vindecari și 161 decese cauzate de coronavirus. Persoanele decedate, o femeie cu varsta de 79 de ani și un barbat in varsta de 57 de ani, decedate…

- Un barbat in varsta de 85 de ani s-a vindecat de COVID-19, insa la 22 de zile dupa externare, a murit din cauza infecțiilor nosocomiale, conform HotNews . Naghi Vasile era un barbat diabetic, hipertensiv, cu o boala renala și cu pancreatita cronica. El a ajuns pe 3 decembrie la Spitalul „Victor Babeș”,…

- Celebrul prezentator TV și jurnalist american Larry King a murit la vârsta de 87 de ani, a anunțat sâmbata postul de televiziune CNN.În primele zile ale anului, CNN, canalul de televiziune american unde a lucrat timp de 25 de ani anunța ca celebrul jurnalist a contractat COVID-19…

- Un barbat care s-a infectat a doua oara cu COVID-19 a murit in sudul Germaniei, au anuntat oficialii locali, acesta fiind primul caz din tara in care o persoana a decedat in urma reinfectarii cu coronavirus, relateaza dpa.

- Iancu Tucarman, supravietuitor al trenurilor mortii din timpul Pogromului de la Iasi, a murit vineri, la varsta de 98 de ani. Era infectat cu SARS-CoV-2, a anuntat Ambasada Israelului la Bucuresti.

- Sarbatoare mare la Spitalul Mobil din Lețcani, Iași, acolo unde marți, o pacienta a avut parte de o aniversare speciala la implinirea varstei de 94 de ani. Cadrele medicale i-au pregatit un tort de ciocolata și i-au cantat „La mulți ani”. Medicii cu suflet de inger exista inca Un video impresionant…

- O asistenta in varsta de 32 de ani a murit marți din cauza COVID-19, la doar cateva zile dupa ce a nascut prin cezariana. Femeia fusese diagnosticata pozitiv pe data de 21 decembrie, transmite Mediafax.

- Cinci persoane au murit, in urma infectarii cu Covid 19, la nivelul judetului Constanta, a transmis in aceasta seara Institutia Prefectului Judetul Constanta.Coronavirusul face in continuare victime.Cinci persoane au murit, in urma infectarii cu Covid 19, la nivelul judetului Constanta. Persoanele decedate…