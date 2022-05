Primul deces cauzat de COVID-19 raportat de Coreea de Nord Coreea de Nord a anunțat primul deces cauzat de COVID-19, la o zi dupa ce țara a confirmat primul sau caz oficial de coronavirus de la inceputul pandemiei, relateaza Sky News. Agenția oficiala de știri din Coreea de Nord (KCNA) a declarat ca 350.000 de persoane au fost tratate pentru o febra care s-a raspandit […] The post Primul deces cauzat de COVID-19 raportat de Coreea de Nord appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

