Primul copil biologic al actorilor Angelina Jolie și Brad Pitt s-ar afla în proces de schimbare a sexului Shiloh Jolie Pitt, primul copil biologic al fostului cuplu de actori Angelina Jolie și Brad Pitt, în vârsta de 13 ani, ar fi în plin proces de schimbare a sexului, urmînd un tratament hormonal, potrivit El Pais.



Shiloh s-a nascut pe 27 mai 2006, într-un spital din Namibia, iar nașterea ei a ajuns pe prima pagina a ziarelor, fiind primul copil biologic al unui cuplu celebru de actori. Shiloh este, de altfel, primul copil celebru care are o statuie din ceara la celebrul Muzeu Madame Tussauds din New York, potrivit Mediafax.



Însa Shiloh… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

