Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Patronala a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Cluburilor, Saloanelor de Evenimente si Beach Barurilor (RESTO) Constanta propune autoritatilor organizarea in luna iulie a unui eveniment pilot pe litoral, dupa modelul unuia similar derulat in Olanda, la care sa se permita accesul a peste…

- Asociatia Patronala a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Cluburilor, Saloanelor de Evenimente si Beach Barurilor (RESTO) Constanta propune autoritatilor organizarea in luna iulie a unui eveniment pilot pe litoral, dupa modelul unuia similar derulat in Olanda, la care sa se permita accesul a peste…

- Oamenii au iesit in strada, pentru a treia zi la rand, in Romania pentru a protesta fata de noile restricti dispuse de autoritati la nivel national in contextul pandemiei de coronavirus. Protestele au fost reluate in aceasta seara și in Constanța, Cluj, Brașov, Alba Iulia și Vaslui. București Cateva…

- The Government of Romania approved on Wednesday the negotiation and signing of an agreement for a loan between Romania and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), worth 100 million euros to support the project ‘safer, inclusive and sustainable schools, according to a press…

- Untold sau Neversea ar putea fi organizate in aceasta vara cu o serie de reguli clare. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, propune ca accesul spectatorilor la evenimentele in aer liber sa se poata face in baza unei adeverinte de vaccinare impotriva COVID 19, a unui test negativ sau a unui document…

- Peste 60 de agenti economici constanteni s-au reunit in Asociatia Patronala a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Cluburilor, Saloanelor de Evenimente si Beach Barurilor (RESTO), cu scopul gasirii de solutii, impreuna cu autoritatile locale si centrale, pentru a-si putea desfasura activitatea si…

- Patronatele din domeniul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze, insa le vor explica faptul ca vaccinarea grabeste revenirea la viata normala, a declarat luni Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania…

- O femeie care nu a calatorit in strainatate a fost confirmata cu noua tulpina Covid-19. Autoritațile au inceput o ancheta in acest sens. Pacienta nu e internata și are simptome ușoare. Cazul a fost identificat la Giurgiu. „Confirmarea e de o ora – o ora și ceva. E vorba de o tanara de 27 de […] The…