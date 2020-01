Stiri pe aceeasi tema

- O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.Aceasta femeie…

- Au fost luate masuri fara precedent in orasul chinezesc Wuhan, acolo unde, va reamintim, a fost depistat, prima oara, un nou virus periculos si care, va spuneam si ieri, s-a raspandit in mai multe tari din Asia si chiar in Statele Unite.

- Incepand de miercuri seara, retelele de transport cu autobuzul, metroul, bacul si transportul pe distante lungi au fost suspendate. Aeroporturile si garile vor fi, de asemenea, inchise temporar. Turistii care intentionau sa soseasca in oras nu au mai fost primiti, iar locuitorilor din Wuhan le-a fost…

- Pasageri veniti din orasul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de virusul misterios, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma. Acestia sunt verificati daca sunt suspecti de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, scrie Reuters.

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.