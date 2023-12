Primul caz de paralizie a corzilor vocale provocat de Covid-19. Pacienta, o tânără de 15 ani O echipa de medici americani raporteaza ceea ce pare a fi primul caz pediatric de paralizie bilaterala a corzilor vocale dupa infectia cu SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala Covid-19, informeaza news.ro. Pacienta, o tanara americanca de 15 ani, s-a prezentat la departamentul de urgenta al Spitalului General Massachusetts cu simptome de detresa respiratorie la noua […] The post Primul caz de paralizie a corzilor vocale provocat de Covid-19. Pacienta, o tanara de 15 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O tanara de 15 ani din Statele Unite ale Americii s-a confruntat cu o complicație majora in urma virusului Covid-19. Acesteia i-au paralizat corzile vocale, iar medicii au apelat la o procedura chirurgicala pentru a elimina dificultațile respiratorii.

- Cazul de paralizie bilaterala a fost raportat de o echipa de medici americani la o adolescenta de 15 ani, aceștia facand legatura cu SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala Covid-19, scrie News.ro.Pacienta, o tanara americanca de 15 ani, s-a prezentat la urgențe la Spitalul General Massachusetts cu…

- Medicii au fost nevoiți sa-i efectueze o traheostomie unei adolescente de 15 ani, dupa ce copila s-a prezentat la spital cu simptome de detresa respiratorie la noua zile dupa diagnosticul de infectie cu SARS-CoV-2.

