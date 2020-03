Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat sambata dupa-amiaza in București. Este vorba despre un barbat in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in 27 februarie. Este cel de al 12-lea caz din tara. Grupul de comunicare strategica a anuntat ca este vorba despre un barbat din…

- "In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata", anunta sambata Grupul…

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…

- In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat și cel de al 12-lea caz de infecție cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel național.Este vorba despre un barbat din București, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata. Barbatul…

- Bebelușul de 8 luni și mama acestuia, internați duminica la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, nu sunt infectați cu noul coronavirus. Micuța fusese internata cu suspiciune de coronavirus, prezentand febra și tuse. Mama copilei a calatorit recent in Italia și s-a temut ca nu cumva sa fie probleme…

- Cei doi copii internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Galați nu au coronavirus. Rezultatele au fost anunțate marți de autoritațile județene, imediat dupa ce au sosit de la Institutul „Matei Balș” din București.Copiii de 3 și de 5 ani au fost internați impreuna cu mamele lor la sfarșitul…

- Un barbat din Dolj, intors din Italia, a fost internat la spitalul de Boli Infectioase din Craiova cu suspiciune de coronavirus, transmite Mediafax . Potrivit autoritatilor din Dolj, tanarul a venit din Italia la Craiova in data de 22 februarie. In 24 februarie a plecat din nou in Italia si a revenit…

- Pacientul a ajuns cu o ambulanța la spital, dupa ce a inceput sa se simta rau. Directorul Direcției de Sanatate Publica Covasna, Agoston Laszlo, a precizat ca in momentul in care a fost adus la unitatea medicala, pacientul avea febra, și initial s-a luat in calcul masura transferarii acestuia la Institutul…