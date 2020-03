Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma au rasunat vineri in timpul unei adunari politice in vestul Kabulului, a anuntat un responsabil afgan, ceea ce ar fi primul atac din capitala Afganistanului dupa acordul incheiat intre talibani si SUA, informeaza AFP si Reuters. "Fortele speciale afgane si fortele politiei sunt la fata…

- Lupte grele in Afganistan. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan a anuntat ca printre persoanele ucise in aceste atacuri se numara si 6 civili, alti 14 fiind raniti. La randul lor, fortele de securitate afgane au ucis 8 combatanti talibani, alti 15 fiind raniti si luati prizonieri.…

- Talibanii și Washingtonul sunt pe punctul de a semna în Qatar un acord istoric, dupa peste un an de negocieri, au afirmat marți surse concordante citate de AFP."Toate detaliile au fost finalizate și consiliul conducator (al talibanilor) a dat aprobarea sa echipei de negociatori talibani",…

- NATO a facut apel miercuri la talibani sa-si demonstreze angajamentul pentru solutionarea conflictului din Afganistan si incetarea violentelor, a doua zi dupa un atac mortal la Kabul, relateaza AFP. "Talibanii trebuie sa faca dovada vointei si a unei capacitati reale de a diminua violenta",…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise dupa ce un kamikaze s-a detonat marti, la intrarea intr-o academie militara, in vestul Kabulului, potrivit unor oficiali din cadrul Guvernului si martori, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ministerul afgan al Apararii a anuntat intr-un comunicat cinci morti…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata intr-un atentat sinucigas comis in vestul Kabulului marti dimineata, prima explozie de acest gen dupa doua luni de calm relativ in capitala afgana, au comunicat autoritatile afgane, citate de AFP si Reuters, titreaza Agerpres. ‘In aceasta dimineata in jurul…

- Emisarul special american pentru reconciliere in Afganistan, Zalmay Khalilzad, i-a declarat presedintelui afgan Ashraf Ghani ca in discutiile sale cu talibanii nu s-au inregistrat progrese semnificative, transmite duminica dpa, citand un comunicat emis sambata seara de presedintia de la Kabul. Dupa…

- "Forte inamice au intreprins un atac impotriva bazei aeriene din Bagram in aceasta dimineata, tintind o instalatie medicala in constructie si destinata afganilor care locuiesc langa baza", se spune intr-un comunicat al misiunii NATO in Afganistan, Resolute Support."Cinci civili raniti au…