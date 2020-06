Primul amical: Louis Munteanu, doua goluri in victoria clara a FC Viitorul cu U Craiova (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Viitorul a invins, sambata, cu scorul de 3-0, echipa Universitatea Craiova, in primul din cele doua meciuri amicale ale zilei, la baza sportiva a gruparii craiovene, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Munteanu ’22, ’41 si Birnoi ’39. Cele doua echipe au avut urmatoarele…

- Fost jucator al Craiovei, in sezonul 2014-2015, Pablo Brandan ii felicita pe olteni pentru angajarea tehnicianului italian Cristiano Bergodi, cu care el a lucrat la ASA Tg. Mureș. Argentinianul a povestit ca la mureșeni n-a luat decat doua salarii din 12, dar și episodul care i-a adus sfarșitul in Liga…

- Liga 1 s-ar putea relua in iunie, astfel ca echipele iși vor relua antrenamentele incepand cu 15 mai. Toți sportivii trebuie insa sa urmeze niște reguli stricte: sa stea in regim inchis, sa se izoleze si sa faca testele de COVID-19 la intervale regulate de timp. "In momentul in care s-au luat…

- Corneliu Papura, antrenorul demisionar al oltenilor, s-a plans dupa 1-4 cu FCSB, voalat, ca medicul Stamatescu i-a dat planurile peste cap: ”Mihaila nu s-a accidentat la incalzire, avea probleme. Inaintea meciului mi s-a comunicat ca poate juca, iar cu 10 minute inainte mi s-a spus ca nu mai poate”.…

- Cornel Dinu (71 de ani) a trimis catre Gazeta Sporturilor o scrisoare dupa reacțiile aparute ca urmare a dezvaluirilor despre aranjamentele facute de Dinamo in cupele europene. Context: : Dinu, antrenor secund al „cainilor” in sezonul 1983-1984, a dezvaluit pentru GSP ca multe dintre performanțele europene…

- Pauza competiționala cauzata de pandemia de COVID-19 a avut insa și efecte pozitive, cel puțin in cazul divizionarei terțe Unirea Alba Iulia. Astfel, “alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri și-au revenit din punct de vedere financiar, depașind momentele critice, dupa incasarea banilor din Arabia Saudita,…

- Victor Pițurca, fostul antrenor, a sporit foamea de trofee a suporterilor Craiovei, iar coronavirusul, potrivit specialiștilor, va cobori dramatic prețurile. Finanțatorul Mihai Rotaru va fi obligat, practic, sa țina cont de fani și mai degraba sa investeasca decat sa-i vanda pe jucatorii esențiali ai…

- Guvernul Romaniei a anuntat, sambata dimineata, anularea tuturor evenimentelor publice care presupun o adunare cu mai mult de 1.000 de persoane, iar acest lucru afecteaza in principal derby-ul etapei a doua a play-off-ului Ligii 1, dintre FCSB si CS U Craiova, programat in aceasta seara, de la ora 20.30.