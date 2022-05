PRIMIM LA REDACȚIE: URBANISMUL… Jocul de poker al secretarului Revenim, oare a cata oara, și aducem la cunoștința bistrițenilor onești, inca o incercare din cele multe și nereușite, de a schimba reglementarile PUG dupa bunul plac al unor funcționari din cadrul primariei Bistrița. Dupa cel puțin doua incercari de a se aproba acest HCL, fiind introdus de doua ori deja pe ordinea de zi și tot de atatea ori scos, aflam de pe SITE-ul primariei, ca este din nou introdus pe ordinea de zi pentru ședința Consiliului Local din data de 26.05.2022. Așa cum am mai scris in ocazii similare, este o incercare lamentabila de a se legaliza, prin intermediul acestei hotarari,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 aprilie a.c., incepand cu ora 15.00, va avea loc sedinta ordinara a lunii aprilie a Consiliului Local al municipiului Curtea de Arges cu urmatoarea ordine de zi: Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta din data de 06.04.2022. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea bugetului de…

- Sebastian Rusu a anunțat ca in ședința extraordinara a Consiliului Local de saptamana trecuta nu a fost aprobat proiectul de Hotarare privind finanțarea nerambursabila din bugetul Municipiului Brasov a programelor sportive, un proiect inițiat de primarul Coliban. In stilu-i caracteristic, primarul a…

- oi, 21 aprilie 2022, de la ora 17.00, la sediul Primariei Mioveni va avea loc sedinta publica ordinara a Consiliului Local. La aceasta sedinta sunt prevazute 25 de puncte si se vor discuta mai multe proiecte de hotarari, printre care amintim: – aprobarea preluarii in administrare a sectoarelor de drum…

- Scandal ieri in ședința Consiliului Local al municipiului Bistrița pe dezbaterea unui proiect de hotarare care face referire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de imobile cu functiuni mixte: spatii comerciale, institutii, birouri si locuinte colective, amenajari exterioare,…

- Un accident rutier a avut loc in Bistrița. Au fost implicate trei mașini. Porche-ul a fost facut praf, o mașina avariata in partea din fața și un camion parcat in zona. O persoana a ramas blocata. Un apel la 112 anunța un accident rutier in zona Decebal, peste linie. Mai exact, in zona trrecerii la…

- Comunicat La finele anului trecut, operatorul serviciului de salubritate a cerut aprobarea Consiliului Local pentru o noua majorare a tarifelor pentru serviciile pe care le presteaza pe raza municipiului Ramnicu Valcea incepand cu 1 ianuarie 2022. In conformitate cu legislatia in vigoare, am fost obligat…

- Scandalul privind parcarile de reședința, dupa ce contractul de administrare al SC Paking SA a ajuns la termen, nu s-a incheiat nici dupa ce ședința Consiliului Local a consfințit preluarea serviciului de catre Primarie. In ultimul moment, vocea rațiunii a caștigat și Primaria Piatra Neamț a preluat…