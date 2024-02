Mii de pensionari dintr-un mare oraș al României pierd gratuitatea pe mijloacele de transport. Care e explicația Inca din prima luna a acestui an, mii de pensionari dintr-un mare oraș al Romaniei și-au pierdut gratuitatea pe mijloacele de transport in comun. Care e explicația din spatele deciziei anunțate de autoritați. Lovitura pentru mii de pensionari din Ploiești: de ce și-au pierd gratuitatea pe mijloacele de transport Indexarea pensiilor din Romania, de la 1 ianuarie 2024, cu 13,8% , reprezinta o arma cu doua taișuri pentru unii varstnici. In Ploiești, concomitent cu marirea veniturilor lunare, circa 2.500 de pensionari nu vor mai beneficia de gratuitate pe mijloacele de transport public in comun. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fumatul este unul dintre cele mai raspandite vicii la nivel mondial, iar Romania nu se abate de la acest lucru. Statisticile arata ca milioane de romani fumeaza, ingrijorator fiind faptul ca printre ei se numara si foarte multi minori.

- PUSL Prahova și-a ales președintele! Marius Constantin, primarul orașului Baicoi, a fost ales, in cadrul unei ședințe ce a avut loc la Ploiești și la care au participat sute de delegați din tot județul."Este o mare onoare sa devin președintele organizației județene a unui partid care iși dorește…

- Romania este o țara a contrastelor. Speranța de viața, salariul, șansa de a gasi un job bun și rezultatele de la examene țin nu doar de cat muncim sau de cat noroc avem, ci și de posibilitațile care exista in locul in care traim. Iar diferențele sunt uriașe. Pentru a crea o imagine in detaliu a regiunilor…

- Acolo unde regulile sociale nu exista, acestea trebuie inventate! Cel mai intens show de aventura si cel mai mare experiment social din istoria televiziunii va uimi publicul din Romania – “Insula de 1 milion”! Kanal D a achizitionat “Million Dollar Island”, un format revolutionar, care a rescris modalitatea…

- Se tot vorbește in spațiul public despre ”publicitatea” din bani publici, insa nimeni nu a analizat subiectul in mod obiectiv, fara ipocrizie, prezentand toate fațetele acestei probleme, pentru o ințelegere mai profunda. In primul rand, trebuie precizat ca majoritatea instituțiilor publice din Romania…

- Litigiile ce rezulta din contractele de mandat incheiate de companiile de stat trebuie solutionate in tara, susține Alina Gorghiu. Joi, 4 ianuarie, ministrul Justiției , Alina Gorghiu, a subliniat necesitatea soluționarii litigiilor provenite din contractele de mandat incheiate de companiile de stat…

- Majoritatea tragediilor care au lovit Romania anul acesta au ceva in comun, scrie Catalin Drula, președintele USR, intr-o postare pe Facebook. Drula incrimineaza ceea ce el numește tragedii ce ”puteau fi evitate”, amintind, printre altele, de cazul Crevedia. Legea nu se aplica, poliția nu verifica,…