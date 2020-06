Stiri pe aceeasi tema

- „Moldova nu a decis, inca, pe ce cale sa mearga. Ne plangem mereu pe starea de tranzitie, care dureaza 30 de ani, din care nu mai putem iesi, dam vina ba pe vecinii rau intentionati, ba pe trecutul nefericit, ba pe alti factori, dar starea in care ne aflam astazi se datoreaza in mare parte indeciziilor…

- Președintele PDM, Pavel Filip, și deputații fracțiunii PDM în Parlament s-au întâlnit cu președinții Organizațiilor Teritoriale ale formațiunii. Participanții la discuție au facut un schimb de opinii despre situația politica din țara, coaliția cu PSRM, ultimele plecari din partid…

- Președintele Asociației Jurnaliștilor ruși din Moldova, Iulia Semenova, cere ONG-urilor de media sa se autosesizeze, dupa ce postul de televiziune TV8 a atacat-o pe jurnalista Elena Lewicka-Pahomova. Intr-o postare pe Facebook, Semenova a scris ca ceea ce au facut Nata Albot și Andrei Bolocan, in cadrul…

- Biroul de Cooperare al Elveției, in parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova susțin masurile urgente de prevenire a riscului de imbolnavire cu COVID-19 in cadrul Agenției Naționale și celor 35 de subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea forței de

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat pe Facebook imagini cu primii kilometri realizați din Autostrada "Moldova", aceștia fiind incluși in Varianta de Ocolire Bacau.

- Circa 16 km din cadrul autostrazii A7, prima autostrada din Moldova care va traversa regiunea de la Nord la Sud, sunt in prezent in construcție parte din proiectul Variantei Ocolitoare Bacau, in lungime totala de 32 de km. Stadiul fizic este de aproape 50%, pe multe zone deja a fost așternut asfaltul,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 06:16, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).