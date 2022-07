Stiri pe aceeasi tema

- UTA a invins-o pe Petrolul, scor 2-0, in ultimul meci al etapei #2 din Liga 1. Gabi Tamaș (38 de ani), fundașul central al ploieștenilor, a oferit primele explicații dupa un nou eșec al „lupilor galbeni”. „Inca o seara trista pentru noi, suntem suparați. Sa zicem ca per ansamblu suntem puțini mulțumiți…

- Astazi, 11 iulie 2022, Catalin Martinus, primarul comunei Dobrovat, a publicat un mesaj pe pagina personala de Facebook. Acesta sustine ca ursul s-a intors in comuna pe care o conduce, iar oamenii trebuie sa fie atenti si sa respecte masurile de siguranta. „Buna ziua. Ultima observare a ursului a fost…

- Facebook si Instagram, in pericol sa fie inchise in Europa. Comisia irlandeza pentru protectia datelor si-a informat joi omologii din Europa ca va bloca Meta, proprietarul Facebook, sa trimita datele utilizatorilor din Europa in SUA, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

Gabriela Blanița, consilierul USR PLUS din Turda a trans un semnal de alarma in cadrul ședinței de consiliu de joi, privind starea avansata de degradare a punților metalice din Turda.

- Consecintele negative in lume ale invaziei ruse in Ucraina se agraveaza, afectand 1,6 miliarde de persoane, a afirmat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, prezentand un al doilea raport al Organizatiei despre repercusiunile internationale ale razboiului, potrivit France Presse. ‘Impactul…

SALVAMONT trage UN SEMNAL DE ALARMA pentru turiști, MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE MUȘCATURA DE VIPERA

- La nivel global, pepenele roșu are una dintre cele mai puține cantitați de pesticide in comparație cu alte fructe. De asemenea, conțin un beneficiu surprinzator pentru sanatate. Consumul de pepene verde poate ajuta la ameliorarea durerilor musculare. Din pacate, ANSVSA a anunțat, inca din data de 30…

- Jurgen Klopp (54 ani), tehnicianul lui Liverpool, ramane prudent inaintea returului din semifinalele Ligii Campionilor cu Villarreal, deși „cormoranii” s-au impus cu 2-0 pe Anfield. Returul Villarreal - Liverpool va avea loc marți seara de la ora 22:00, in format liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi…