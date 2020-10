Primele vedete ale muzicii anilor ’90 sunt astăzi șoferi, vindecători, marinari ori aviatori Refrenele muzicii anilor ’90, chiar daca azi par puerile, raman in voga pentru generațiile de tineri care le-au fredonat in tinerețe. Melodiile au ramas amintiri frumoase și pentru cei care le cantau, vedetele scenei muzicii din acea perioada, caci valurile vieții le-a dus in cu totul alte zone profesionale. Dupa 20 de ani, celebritate și emisiuni de televiziune ca șef al trupei Hi-Q, Mihai Sturzu a lasat distracția de-oparte caci este…pilot de linie pe aeronave de pasageri. Noul Mihai Sturzu, imbracat in uniforma de pilot canta la comenzile unui masiv Airbus 320 de 50.000 tone (FOTO). [gallery… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

