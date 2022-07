Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina mișca lucrurile in Romania. Linia ferata cu ecartament larg din Portul Galați a fost redeschisa joi dimineața cu o luna inainte de termenul de finalizare a lucrarii. Anunțul vine de la Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care spune ca lucrarile realizate de CFR Infrastructura…

- Linia ferata cu ecartament larg din Portul Galati a fost redeschisa joi dimineata, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. "Din acest moment trenurile de marfa care vin din Ucraina, via Republica Moldova, pot descarca cerealele direct in Portul Galati, fara a mai avea nevoie de transbordare…

- Linia ferata cu ecartament larg din Portul Galați a fost deschisa in aceasta dimineața. Trenurile de marfa care vin din Ucraina, via Republica Moldova, pot descarca cerealele direct in Portul Galați, fara a mai avea nevoie de transbordare la frontiera, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.…

- Trenurile de marfa care vin din Ucraina, via Republica Moldova, pot descarca cerealele direct in Portul Galati, fara a mai avea nevoie de transbordare la frontiera, a anuntat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, joi, 7 iulie.

- Romania pregatește o linie de cale ferata cu ecartament larg din Portul Galati spre Republica Moldova, dedicata transportului de cereale ucrainene. Lucrarile urmeaza sa fie finalizate in luna august a acestui iar redeschiderea acestei linii va permite transportul mai eficient al cerealelor din Ucraina,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a transmis miercuri, 29 iunie, ca reparatiile la linia de cale ferata cu ecartament larg din Portul Galati sunt in plina desfasurare, iar redeschiderea acestei linii de cale ferata va permite transportul mai eficient al cerealelor din Ucraina, via Republica…

- ”Operationalizam rapid liniile de cale ferata din Portul Galati! Data de 19 mai 2022 este termenul limita pentru licitatia destinata reparatiei liniei de cale ferata cu ecartament larg dintre Giurgiulesti (Republica Moldova) si Portul Galati”, a scris ministrul pe Facebook. Grindeanu arata ca aceasta…

- Grindeanu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca licitatia pentru realizarea acestei investitii a fost potata pe SEAP. “Avem in acest moment o linie de cale ferata care vine din Republica Moldova, deci nu traverseaza Ucraina si merge pana in Portul Galati, care va…