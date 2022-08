Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a desemnat, luni, ofertele castigatoate pentru loturile 3 (Timisoara), 4 (Cluj) si 6 (Iasi), in cadrul procedurii de licitatie lucrari de intretinere si reparatie a trecerilor la nivel cu calea ferata (8 loturi).

- In luna iulie s-au facut primele teste dinamice cu viteza de 160 km/h pe secțiunea Sighișoara - Coșlariu, a anunțat compania Siemens. Tronsonul este parte a Coridorului IV unde lucrarile au durat mulți ani. Intre Sighișoara și Coșlariu sunt 100 km, iar trenul IR 346 București - Viena face 70 de minute.

- Pentru județul Dambovița, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a aprobat proiectul de modernizare a șase treceri de nivel cu calea ferata. „Comisia Tehnico- Economica din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a analizat și avizat proiectul de modernizare a 20 de treceri la nivel cu…

CFR SA a anunțat ca s-au depus oferte pentru lucrarile de eliminare a restrictiilor de viteza pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii caii pe Linia CF 300, sectia CF Calarasi...

- CFR SA anunța ca circulația feroviara este intrerupta miercuri seara pe relația Pașcani-Iași, din cauza deraierii, intre stațiile Sarca-Podu Iloaiei, a 11 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa.

- Muncitori din mai multe județe din Moldova vor fi aduși la Galați pentru repara, in regim de urgența, calea ferata care face legatura intre portul galațean de la Dunare și Ucraina, via Republica Moldova. Este una dintre caile pe care Ucraina incearca sa-ș

- Sunt multe șantiere feroviare in Transilvania și la unele se lucreaza deja de ani buni, ritmul fiind destul de lent. Primele rezultate ar trebui sa se vada in Mersul Trenurilor la final de an, in zona Simeria, in timp ce intre Brașov și Sighișoara lucrarile vor mai dura ani de zile. Club Feroviar a…

- Filmarea din drona din 29.04.2022 arata un progres de la ultima vizita a Asociatiei Pro Infrastructura, justificat și de sezonul rece: Cele doua tuneluri mari, de 5 km (Homorod) și 7 km (Ormeniș), domina graficul de execuție, astfel incat ritmul in celelalte zone nu este atat de relevant pentru finalizarea…