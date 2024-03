Stiri pe aceeasi tema

- Cinci automarfare incarcate cu peste 34 de tone de deșeuri au fost oprite sa intre in țara la punctele de trecere a frontierei Borș II și Nadlac II in ultimele 24 de ore. Automarfarele, conduse de cetațeni romani, transportau aparate de sudura uzate, polistiren, textile și alte bunuri second-hand de…

- Soferii romani platesc tot mai mult pentru combustibil. Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 5,1%. Acest lucru inseamna ca un plin de 50 de litri costa cu 17,5 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile. In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru a crescut…

- Mai multi migranti din sapte tari au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa iasa ilegal din tara, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, ascunsi in trei camioane ce transportau marfuri diverse in tari europene, potrivit Agerpres. Soferii sunt romani si un turc, ei transportand,…

- Seful de stat major al armatei germane, Carsten Breuer, considera ca este necesar ca Bundeswehr-ul (armata), in curs de modernizare de la lansarea razboiului rus in Ucraina, sa fie „apta de razboi” in cinci ani, potrivit unui interviu publicat in editia de in editia de duminica a ziarului conservator…

- Autoritatile din Arad au blocat intrarea in tara, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, a patru automarfare incarcate cu peste 67 de tone de deseuri aduse din Germania, pentru ca soferii nu aveau documente legale, potrivit Agerpres.Soferii sunt din Romania, Ucraina si Ungaria si transportau,…

- Un dispozitiv cunoscut sub numele de Event Data Recorder (EDR), echivalentul cutiei negre la avioane, va deveni obligatoriu pentru toate mașinile noi incepand cu data de 7 iulie 2024. Ce este EDR EDR-ul este proiectat sa inregistreze un scurt interval de timp inainte și dupa producerea unui accident,…

- Aceste actiuni – la apelul Uniunii Agricultorilor Germani (DBV) – sunt generalizate inauntrul si in zona marilor orase germane in prima zi a unei contestari sociale care urmeaza sa dureze pana lunea viitoare. Autoritatile au semnalat perturbari puternice ale traficului rutier in aproape toate landurile,…

