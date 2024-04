Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de semnele de circulație, multe dintre ele sunt extrem de utile, dar in cazul unora exista mici probleme de perceție și de ințelegere a acestora. Este și cazul de fața, in care vorbim despre semnul de circulație care ii baga in ceata pe soferii din Romania.

- Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere de 1% fata de 2022, cele mai sigure drumuri fiind in Suedia (22 de decese la un milion de locuitori) si Danemarca (27/million), in

- Șoferii vor fi vanați de catre firmele de asigurari pentru orice greșeala facuta in trafic, deoarece aceste greșeli le vor scumpi poliția RCA! Legea RCA urmeaza sa sufere modificari foarte importante. Amenzile de circulație cresc tariful RCA ! Asiguratorii din Romania fac tot posibilul sa creasca prețurile…

- In ultimii trei ani, au fost inregistrate in Romania 14.156 de accidente rutiere grave, soldate cu 11.021 persoane ranite grav și 4.957 morți. Astfel, țara noastra se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Conform datelor furnizate de Comisia Europeana și EUROSTAT (Barometrul de statistici…

- Combustibilul e din ce in ce mai scump in Ungaria, țara care in 2022 plafona prețul motorinei și benzinei la unul dintre cele mai scazute niveluri din Uniunea Europeana. Dupa renunțarea la aceasta masura, prețurile au crescut constant, iar ultima marire a accizelor ar putea declanșa un adevarat turism…

- Comisia pentru Transporturi a Uniunii Europene a aprobat un set nou de norme revoluționare care vizeaza imbunatațirea siguranței rutiere. Printre cele mai notabile propuneri se numara reducerea limitei de varsta pentru obținerea permiselor de conducere, cu masuri specifice pentru șoferii tineri și neexperimentați.…