Stiri pe aceeasi tema

- E agitație la sediul USR - PLUS, acolo unde Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL, PLUS și USR in cursa pentru Primaria Capitalei susține o conferința cu ușile și geamurile inchise. Gestul lui Dan vine dupa ce Oana Lovin și avocata Cosmina Cerva, care mai devreme au fost la inaugurarea metrolui…

- Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, considera ca semnarea "Angajamentului pentru Noul Bucuresti" este "un semn de unitate a dreptei" si un semnal de respect pentru bucuresteni si de responsabilitate pentru ceea ce trebuie sa devina Capitala. "Semnarea…

- Candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a spus, marți, ca își dorește ca PMP sa nu aiba o propunere care sa rupa din voturile dreptei, declarația venind în contextul în care PMP ia în considerare o candidatura a lui Traian Basescu la PMB. „Imperativul…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele executiv PLUS, Dragos Tudorache, si candidatul Dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, vor sustine declaratii de presa sambata, la ora 17,00, la Universitate (zona statui), au anuntat PNL si Alianta USR PLUS.…

- Europarlamentarul Traian Basescu susține ca este conștient de faptul ca in cazul in care va candida la Primaria Capitalei va rupe cel puțin 10% din scorul lui Nicușor Dan. Basescu ii transmite lui Ludovic Orban ca are in actualul PNL oameni din vechiul PDL și aceștia se revendica din vechiul partid.…

- Candidatul la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si-a exprimat, joi, increderea ca partidele de dreapta "vor avea intelepciunea" sa ajunga la o "intelegere" in ceea ce priveste candidaturile la alegerile locale, asa cum au procedat si in cazul sau, desemnandu-l candidat comun pentru PMB. …

- "Termoenergetica este o bomba cu ceas a administratiei PSD-Firea. Dupa ce a falimentat RADET-ul pe care l-a dus la o datorie de 1 miliard de euro, datoria curenta a Termoenergetica este de 100 de milioane de euro si aceasta companie este practic in insolventa", a declarat Nicusor Dan. Candidatul…

