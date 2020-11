Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au rezervat peste 4.000 de masini electrice prin programul Rabla Plus. Ministru: Romania ofera cele mai mari subventii din UE pentru automobile ”verzi” Peste 4.000 de masini electrice au fost deja rezervate in acest an prin programul Rabla Plus, in condițiile in care Romania ofera…

- Peste 4.000 de masini electrice au fost rezervate prin "Rabla Plus", un program al carui buget s-a epuizat cu mult înainte de finalul anului si pentru care s-a aprobat o suplimentare de 60 milioane de lei, a declarat, miercuri, la conferinta "From City to Smart City", Mircea…

- Romanii au rezervat peste 4.000 de masini electrice prin programul "Rabla Plus". Ce subvenție ofera statul Peste 4.000 de masini electrice au fost rezervate prin "Rabla Plus", un program al carui buget s-a epuizat cu mult inainte de finalul anului si pentru care s-a aprobat o suplimentare…

- Guvernul taiwanez a multumit miercuri Statelor Unite pentru ultima vanzare de armament a patru drone MQ-9 Reaper in valoare de 600 milioane de dolari catre insula, informeaza DPA, potrivit AGERPRES.SUA au aprobat marti pachetul de vanzare de arme, ce include patru drone si echipamente conexe,…

- Ministerul Tineretului și Sportului acorda sprijin financiar sub forma de voucher pentru incurajarea și sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanța, prin Direcția Județeana pentru Sport și Tineret. Inițiativa legislativa se adreseaza copiilor nascuți in perioada 01.01.2005 – 31.12.2014…

- Polonia vrea sa accelereze renuntarea la carbune si are in vedere cheltuieli de miliarde de dolari pentru a investi in energia regenerabila si nucleara, in vederea rezolvarii dificultatilor provocate de schimbarile climatice si asigurarea unor surse stabile de alimentare cu energie, a anuntat luni…

- Polonia vrea sa accelereze renuntarea la carbune si are in vedere cheltuieli de zeci de miliarde de dolari investiții in energia regenerabila si nucleara. Intr-o actualizare a strategiei energetice a tarii pana in 2040, Ministerul Mediului a informat ca Polonia intentioneaza sa investeasca 150 miliarde…

- In prima zi de campanie electorala, in Maramureș au fost prezenți Gelu Puiu, secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului, și Alin Dragulin, vicepreședinte Agenția Naționala pentru Arii Naționale Protejate. Prima vizita a fost la Baia Sprie, unde, alaturi de Ionel Bogdan, candidat PNL la președinția…