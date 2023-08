Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Chef Scarlatescu surprinde din nou. Celebra actrița Doina Teodoru a fost surprinsa in compania „fiicei” sale, ipostaza care a impresionat pe toata lumea. Cine este fetița și ce legatura este intre fosta caștigatoare de la iUmor și presupusa ei fiica. Doina Teodoru, apariție impresionanta…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro nu scapa nicio vedeta de sub lupa. Aceștia l-au surprins pe Bogdan Ionescu dupa ce s-ar fi desparțit de soție, chiar in București. Iata unde a mers fostul soț al Sheilei.

- Tot timpul a fost un tanar asumat, iar tot ceea ce a facut nu a ascuns. Recent, WRS, reprezentatul Romaniei la Eurovision 2022, a recunoscut ca se afla intr-o relație cu un baiat. Cei doi chiar s-au afișat și impreuna pe rețelele de socializare și cantarețul a recunoscut ca este fericit. Avem primele…

- Imagini rare cu Ronald Gavril și iubita lui! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi in timp ce au ieșit la o terasa din Capitala, insoțiți de Alberto Dobre și soția sa.

- Bat clopotele de nunta pentru Ianis Hagi. Fiul lui Giga Hagi, in varsta de 24 de ani, a cerut-o de soție pe iubita lui, Elena, intr-o locație romantica, cu o vedere impresionanta. Primele imagini cu fericitul moment au facut furori pe rețelele de socializare. Iata cum au fost cei doi tineri surprinși!

- Viorel Bogațeanu si Andreea au divorțat in urma cu doar doua saptamani. Vestea desparțirii dintre cei doi a luat prin surprindere pe toata lumea, mai ales ca barbatul și-a acuzat fosta soție de infidelitate. De asemenea, artistul spune ca ar avea dovezi in acest sens. Viorel Bogațeanu se insoara!

- Elena Merișoreanu a facut primele declarații, dupa ce iubitul nepoatei sale a fost reținut și apoi arestat pentru 30 de zile. Beatrice Paun, nepoata cantareței, va deveni mama in mai puțin de doua luni.Liniștea din familia Elenei Merișoreanu a fost tulburata in momentul in care iubitul nepoatei sale…

- Zi importanta pentru Emi de la Noaptea Tarziu și iubita sa, Madalina! Cei doi au spus cel mai important „Da” din viața lor astazi, iar nașii au fost nimeni alții decat Eliza și Cosmin Natanticu. Artistul și soția sa au atras toate privirile la marele eveniment.