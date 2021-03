Primele imagini cu interiorul celui mai luxos Kia: modelul K8 este nava amiral a sud-coreenilor

Kia este așteptata sa lanseze noul K8, in Coreea de Sud, pe parcursul acestui an. Constructorul coreean a publicat primele imagini oficiale cu noul sedan de clasa mare. Odata cu ele, producatorul asiatic a oferit și cateva detalii despre ce vor gasi pasagerii in habitaclu. Chiar daca noua Kia K8 nu se vinde in Europa (și nici in SUA), cu un așa interior le-ar da puțin de furca unor modele precum BMW Seria 7, Mercedes-Benz Clasa S, Audi A8 sau...