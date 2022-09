Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, 27 septembrie 2022, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri Infractionale Violente au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul…

- Fane Vancica a fost saltat de mascați la primele ore ale dimineții. In locuința sa au avut loc descinderi și, in urma cu doar cateva minute, interlopul a fost incatusat și dus la secția de poliție pentru audieri. Este acuzat de rapire și tulburarea liniștii publice.

- Polițiștii bucureșteni au facut o percheziție la domiciliul unui barbat cercetat intr-un dosar penal de lipsire de libertate in mod ilegal și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Fane Vancica, pe numele sau real Nița Cami. Fii la curent cu…

- La doar cateva luni de la casnicie, Maria și Liviu de la Mireasa au decis ca trebuie sa puna stop poveștii lor de iubire și sa o ia de la capat. Tanara chiar asta a și facut, iar fosta concurenta și-a refacut viața și acum traiește o noua poveste de dragoste. Iata cum s-a afișat alaturi de partenerul…

- Chiar ieri, Roxana Dobre a declarat in exclusivitate pentru Antena Stars ca, recent, Florin Salam a fost externat din spital. Seara trecuta, marele manelist a fost prezent la mai multe evenimente private, dar a facut show alaturi de Costel Biju la petrecerea de zi de naștere a fiicei lui Fane Vancica.

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei a anunțat ca doua intesecții au fost suprainalțate, o masura care are ca scop descurajarea șoferilor sa circule cu viteza, relateaza Adevarul . „Dupa cum vedeți din imagini, am adaptat trotuarele la trecerile de pietoni, am asigurat sistemul de scurgere a apelor pluviale…

- Dupa o lunga perioada, iata ca acum Simona Gherghe a plecat in sfarșit in concediu. La scurt timp dupa ce filmarile din casa Mireasa, sezonul 5, s-au terminat, prezentatoarea și-a facut bagajul, iar impreuna cu toata familia a plecat in vacanța. A ales o țara din Europa pentru a se relaxa.

- Una dintre aceste imagini „este cea mai profunda imagine a universului nostru care a fost realizata vreodata", a declarat miercuri, in timpul unei conferinte de presa, administratorul NASA, Bill Nelson.