Novak Djokovic a ajuns in Dubai și nu in țara natala, unde este așteptat de mii de fani. Superstarul tenisului, Novak Djokovic, a aterizat in Dubai la primele ore ale zilei de luni, dupa ce a contestat decizia de deportare din Australia și a pierdut apelul in justiție. Lui i s-a retras viza deoarece nu a respectat regulile de intrare in țara cu privire la Covid și nu a prezentat dovada vaccinarii. Hotararea a fost luata de un complet de 3 judecatori care i-au spulberat lui Djokovic toate speranțele de a caștiga cel de-al 21 Grand Slam la Australian Open, care incepe chiar luni,m 17 ianuarie.…