- Atac in Siria, vineri spre sambata! Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Bombardamentele au vizat trei obiective militare din Siria, iar aliatii occidentali nu au inregistrat pierderi, a anuntat Departamentul american al…

- Rusia nu si-a folosit sistemele de aparare antiaeriana din Siria pentru a contracara atacurile occidentale asupra unor instalatii ale regimului de la Damasc, a transmis sambata Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit AFP. "Sistemele de aparare antiaeriana ruse care se afla pe teritoriul…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a transmis o declaratie in care isi afirma sustnerea fata de atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, titreaza News.ro. “Sustin actiunile initate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva obiectivelor regimului sirian legate de armele…

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Mișcarea celor trei state vine in semn de raspuns la presupusul atac chimic al regimului sirian susținut de Rusia, care a avut loc intr-un…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel sambata la statele membre sa dea dovada de retinere si sa se abtina de la orice actiune care ar putea conduce la o escaladare a situatiei dupa atacurile occidentale asupra Siriei, informeaza AFP. "Fac apel la toate statele membre…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a transmis o declaratie in care isi afirma sustinerea fata de atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria. Purtatorul de cuvant al MAE rus Maria Zaharova afirma intr-o postare pe Facebook ca trebuie sa fii anormal sa ataci capitala Siriei exact…

- Niciun avion nu mai zboara deasupra Siriei, dupa ce Statele Unite au avertizat ca vor trimite rachetele in direcția țarii aflate sub controlul lui Bashar Al Assad, in timp ce SUA, Marea Britanie si Franta continua pregatirile pentru actiuni militare avand ca scop sanctionarea regimului lui Assad, despre…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…