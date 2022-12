Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini cu fata careia i-au fost amputatele bratele in accidentul de la Pascani, pe contul de Facebook al Consiliului Judetean Iasi. Imaginile au fost filmate de mama Alexiei si o arata pe fiica ei mergand pe holurile spitalului impreuna cu medicii si asistentele care lucreaza acolo.…

- Cazul Alexiei a șocat o țara intreaga, dupa ce medicii au reușit, printr-o operație de 10 ore, sa ii replanteze brațele. Dupa ce s-a finalizat, tanara a fost vizitata de tatal și fratele ei, Eric, iar momentul a fost mai mult decat emoționant.

- Alexia, adolescenta de 15 ani careia doctorii din Iași i-au replantat brațele dupa o operație de 20 de ore, ea fiind ranita in accidentul din Pascani, și-a mișcat degetele. Este un nou miracol pentru tanara, iar medicul care a operat-o pe Alexia a declarat ca miracolul este faptul ca ea a ajuns vie…

- Marți, 20 decembrie, angajații Consiliului Județean Buzau vor dona sange pentru Alexia, una dintre victimele din autocarul rasturnat vineri noapte, la Pașcani. Adolescenta iși pierduse ambele brațe in accident, dar medicii ieșeni i le-au salvat. Are nevoie insa de noi operații, de sange și de o lunga…

- Alexia Tudose este adolescenta careia medicii din Iași i-au replantat brațele dupa o operație care a durat 20 de ore. Fata este din Botoșani, face parte din Trupa Glamour și studiaza la Colegiul Național "August Treboniu Laurian".In noaptea de vineri spre sambata, autocarul in care se aflau 35 de persoane,…

- Cazul Alexiei, fata in varsta de 15 ani, care a fost ranita in accidentul din Pascani, a șocat o țara intreaga. Ei bine, iata cine este Alexia, adolescenta careia doctorii din Iași i-au replantat brațele dupa o operație de 20 de ore. Medicii au facut un miracol de Craciun pentru tanara!

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata.