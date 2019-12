Stiri pe aceeasi tema

- China a catalogat luni drept o ”greseala” expulzarea unor diplomati chinezi de catre Washington care, potrivit unor dezvaluiri, au incercat sa patrunda in septembrie intr-o baza militara americana, primul incident intre cele doua puteri economice mondiale la doar cateva zile dupa anuntarea unui armistitiu…

- Autoritatile din China comanda asasinate in alte tari si isi infiltreaza spionii in diverse zone ale lumii. Dezvaluirile au fost facute chiar de un spion al Beijingului, care a fugit la Sydney impreuna cu familia și a acordat un interviu in presa din Australia. Barbatul, pe nume Wang „William”…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a declarat marti "profund afectat" de tacticile Beijingului, printre care se numara si arestarile arbitrare. Intr-un comunicat, el a aratat ca exista informatii despre decesul tatalui unui militant uigur, in urma detentiei si interogatoriului dintr-un lagar…