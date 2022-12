Stiri pe aceeasi tema

- ”Din pacate am luat decizia sa ma indrept spre tunel. Nu era niciun semn ca era interzis. A fost ghinion. Dupa impact nu credeam ca va ieși cineva in viața. Am auzit strigate și plansete peste tot, eram șocat si incapabil sa reactionez. Din pacate eram eu la volan, dar ar fi putut fi altcineva. Daca…

- Un videoclip realizat dintr-un vehicul aflat in spatele autocarului plin cu cetateni greci care s-a lovit de grinda metalica de la Pasajul Unirii din Bucuresti vineri dupa-amiaza, un pasager de 53 de ani pierzandu-și viata, arata ca vehiculul schimba banda cu cateva secunde inainte de accident, intrand…

- Soferul autobuzului ar fi spus autoritatilor romane ca urma instructiunile de traseu din aplicatia Google Maps, scrie ziare.com. El nu a explicat de ce nu a observat semnul rutier de avertizare, conform ekathimerini.com.Pasagerii din autobuz au afirmat ca soferul era obosit dupa un drum lung de la Salonic,…

- Un videoclip realizat dintr-un vehicul aflat in spatele autocarului plin cu cetateni greci care s-a lovit de grinda metalica de la Pasajul Unirii din Bucuresti vineri dupa-amiaza, un pasager de 53 de ani pierzandu-li viata, arata ca vehiculul schimba banda cu cateva secunde inainte de accident, intrand…

- Turistul grec care a murit vineri in accidentul de la intrarea in Pasajul Unirii avea 55 de ani și a lucrat mai mulți ani pentru o companie din domeniul construcțiilor din Romania. Vineri, el venea cu soția in Romania pentru a petrece Craciunul, cand tragedia a avut loc, relateaza publicația greaca…

- Un mort, un ranit grav și alți 21 de raniți, printre care și doi copii. Acesta este bilanțul accidentului de autocar produs la intrarea in Pasajul Unirii din București. Autocarul caare transporta 47 de turiști greci a intrat in limitatorul de inalțime care distrus plafonul mașinii. Imagini in exclusivitate…

- Deși parea ca totul este lapte și miere și ca sa-ți traiești viața alaturi de un politician puternic este una de basm, Carmen Negoița vine sa confirme contrariul. Nu tot ceea ce se vede la suprafața este de vis. Carmen Negoița era aproape sa faca pentru a doua oara pasul cel mare și sa iși uneasca…

- Nea Marin iese la pensie! In exclusivitate pentru Antena Stars, coregraful a oferit primele declarații despre aceasta perioada importanta din viața lui. Acesta este in culmea fericirii și a marturisit ca abia aștepta momentul in care va vedea pe actele lui ca scrie cuvantul „pensionar”. Iata ce a declarat!