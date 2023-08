Stiri pe aceeasi tema

- Pescarul care a descoperit cadavrul fetei din Mangalia a facut marturii șocante cu privire la momentul in care l-a gasit in parcul Tosca din municipiul Mangalia. El a gasit cadavrul sub o banca din parc, in timp ce voia sa mearga la pescuit.

- Trupul unei fete a fost descoperit in Parcul Tosca din Mangalia. La fata locului au venit politistii si jandarmii, conform informatiilor initiale. Cadavrul prezenta urme de violența, echipajul medical declarand, ulterior, decesul. Trupul fetitei a fost transportat la IML. Ar fi fost gasita sub o…

- Trupul unei fete a fost descoperit in Parcul Tosca din Mangalia. La fata locului au venit politistii si jandarmii, conform informatiilor initiale. Cadavrul prezenta urme de violența, echipajul medical declarand, ulterior, decesul. Trupul fetitei a fost transportat la IML. Ar fi fost gasita sub o…

- Caz șocant in Mangalia acolo unde, intr-un parc, sub o banca, a fost gasit cadavrul unei fetițe. Trupul micuței prezenta urme de violența. Pana in momentul de fața nu se cunoaște nici varsta și nici identitatea copilei.

- Nunta Ginei Pistol cu Smiley a fost plina cu surprize și apariții surprinzatoare. Una dintre cele pe care le-au observat cu toții a fost prezența lui Sore cu Razvan Miheț. Dupa ce in presa s-a zvonit ca cei doi ar avea o relație, artista a facut primele declarații la Antena Stars și a clarificat situația.

- Denise Rifai a reacționat dupa apariția in spațiul public a unor imagini in care este surprinsa dansand cu nimeni altul decat Catalin Cazacu. Vedeta Kanal D a vorbit despre presupusa idila pe care ar fi trait-o la finalul anului trecut, perioada in care barbatul era inca logodit cu Ramona Olaru. Denise…

- Fostul iubit al Ramonei Popa, tanara care zilele trecute și-a gasit sfarșitul in lacul Snagov, dupa ce s-a rasturnat cu skijet-ul, a facut declarații despre incident și despre femeia alaturi de care, timp de cateva luni, traise o poveste de dragoste.

- In aceasta dimineața, Miraj Tzunami, fratele lui Tzanca Uraganu, s-a trezit cu mascații la ușa. Artistul și familia sa au fost evacuați din imobilul in care locuiesc in Ploiești. Reporterii Spynews.ro au obținut in exclusivitate primele declarații ale manelistului despre cele intamplate. Care e, de…