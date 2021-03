Stiri pe aceeasi tema

- Marți, jucatorul de golf a suferit un accident grav de mașina, in apropiere de Los Angeles. Iata care este starea lui de sanatate in aceste momente și ce a declarat familia despre procesul sau de recuperare!

- Jucatorul de golf Tiger Woods se recupereaza bine dupa accidentul rutier suferit marti, a anuntat, sâmbata, anturajul sportivului, potrivit News.ro.Campionul a fost supus mai multor proceduri pentru rani la un picior, iar acestea au "reusit si el este restabilit", se arata în…

- Un grav accident s-a produs joi seara pe A1, in județul Arad. Doua mașini s-au ciocnit, una a luat foc, iar doua persoane au murit. Alte cinci sunt ranite, informeaza Mediafax. Conform ISU Arad, accidentul a fost pe A1, la kilometrul 526, pe sensul catre Timișoara. In accident au fost…

- Legenda golfului Tiger Woods a fost operat dupa ce a suferit multiple rani la picioare intr-un accident de mașina avut marți dimineața, in Los Angeles, scrie cnbc.com . Wood se afla singur in mașina care s-a rasturnat pe o șosea din sudul Californiei, dupa o coliziune cu un alt vehicul. Jucatorul de…

- Doi polițiști au fost raniți, marți, in timp ce dirijau traficul, la ieșirea din orașul Galați. Ei au fost loviți de o mașina și apoi au fost transportați la spital, informeaza Mediafax. Accidentul a avut loc marți dimineața la ieșirea din orașul Galați. Cei doi polițiști dirijau traficul…

- In urma cu puțin timp, un pieton a fost lovit de o mașina pe Bulevardul Republicii. Din primele informații rezulta faptul ca acesta a fost ranit, primind primele ingrijiri medicale de la echipajul ajuns la fața locului. Accidentul s-a produs in urma cu puțin timp, pe Bulevardul Republicii, in apropierea…

- Bibi, artista care rupe topurile muzicale la doar 18 ani, dar care și iubește cu patos de ceva timp, a surprins acum pe toata lumea. Tanara vedeta este mai fericita ca niciodata, motiv pentru care este și extrem de hotarata, iar acum a facut primele declarții despre sarcina.

- Dan Petrescu (53 de ani) a fost prezentat oficial la Kayserispor, in prima liga din Turcia. Romania va avea in continuare un antrenor roman in Turcia. In ziua in care Marius Șumudica s-a desparțit de Gaziantep, Dan Petrescu este instalat la KayserisporDan Petrescu are obiectiv salvarea lui Kayserispor…