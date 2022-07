Stiri pe aceeasi tema

- Ricky Martin a caștigat procesul in care era acuzat de incest și harțuire, dupa ce nepotul sau a renunțat la caz. Tanarul și-a retras acuzațiile, dupa ce instanța a decis sa nu mai prelungeasca oridinul de protecție pe care il obținuse impotriva cantarețului.

- Romanița Iovan traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Iulian Gogan de 14 ani, dar, de fiecare data, cei doi au spus ca nu vor sa se casatoreasca. Cu toate astea, Romanița Iovan a fost ceruta de soție, și a spus marele "Da". Cei doi indragostiți s-au logodit in secret. Primele declarații despre evenimentul…

- Irina Lepa a avut o perioada destul de grea in ultim perioada, motiv pentru care organismul i-a cedat, astfel ca a fost nevoita sa apeleze la perfuzii. Recent, ea a postat imagini cu ea in timp ce era conectata la perfuzii, dar la momentul acea nu daduse prea multe detalii. Eu bine, contactata de reporterii…

- Noi informații ies la iveala dupa ce s-a aflat ca un batran in varsta de 86 de ani ar fi, de fapt, dealer de droguri. Nepotul sau, care susține ca a fost bagat in inchisoare de catre el, a venit cu o serie de declarații, direct de dupa gratii. Iata ce spune victima, in direct, la Acces Direct!