Primele declaratii ale lui Liviu Dragnea, dupa ce DNA a cerut inchisoare cu executare

- Probleme tot mai mari pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. Procurorii DNA cer o pedeapsa de 10 ani de inchisoare cu executare pentru Liviu Dragnea in dosarul care se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dosar in care politicianul este acuzat de abuz in serviciu pentru ca a angajat doua membre…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman.La…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat miercuri, pentru 11 mai, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale, Toni Grebla, este acuzat de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da miercuri sentinta in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este acuzat de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, informeaza…

- DNA a cerut marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.

- Procurorii DNA au cerut luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condamnarea liderului PNL Ludovic Orban la un an de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…