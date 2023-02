Klaus Iohannis, președintele Romaniei, care se afla, miercuri, Forumul B9 de la Varsovia, a dat mai multe declarații legate de razboiul din Ucraina și NATO. La Forumul B9, pe langa președintele Klaus Ioahnnis, au participat, printre altii, si presedintele SUA Joe Biden si secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Iohannis ca liderii de pe Flancul Estic au datoria sa arate ca sunt fermi in apararea pacii, in contextul agresiunii ruse, si sa dovedeasca in continuare ca isi indeplinesc angajamentele de sprijin pentru Ucraina. „Acest razboi a adus doar suferinta si deznadejde” „Este extrem de relevant…